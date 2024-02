"Green Food Week", a Bertinoro menù speciale per gli studenti: piatti con prodotti locali

Il Comune di Bertinoro, in collaborazione con Camst Group, gestore del servizio di refezione scolastica, aderisce anche quest’anno al progetto "Green Food Week, il cibo amico del pianeta" (dal 5 al 9 febbraio), durante il quale, le mense d’Italia si uniscono per offrire piatti a minore impatto ambientale. "Martedì - dichiara l’assessora alla scuola, Sara Londrillo – sarà proposto un menù, da distribuire nelle mense delle scuole del nostro Comune, per aiutare le nostre studentesse e i nostri studenti a riflettere sul fatto che la salute del nostro pianeta dipenda anche dalle nostre scelte alimentari, prediligendo piatti a basso impatto ambientale e a chilometro zero".