I teatri Dragoni e Mentore saranno riconosciuti come monumenti nazionali

Molti teatri comunali dell’Emila Romagna, come il Bonci di Cesena, il Dragoni di Meldola, io Mentore di Santa Sofia e il Comunale di Cesenatico, saranno riconosciuti come monumenti nazionali. “Siamo molto soddisfatti per questo importante riconoscimento a opere architettoniche, storiche e artistiche di grande valore e pregio della nostra regione”, afferma Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Cultura.

“La dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo numero 42 del 2004 - spiega Tassinari -. E’ nostro dovere sostenere e promuovere la nostra cultura e il nostro patrimonio artistico e architettonico inestimabile, apprezzato in tutto il mondo e il provvedimento approvato oggi va in questa direzione. La regione Emilia Romagna vanta un patrimonio culturale e architettonico di grande importanza di cui siamo orgogliosi e che riteniamo fondamentale per il lavoro di promozione e diffusione della cultura teatrale su tutto il territorio”.