Il grazie di Diabete Romagna ai commercianti di Vecchiazzano per il calendario 2024

Il calendario dei commercianti di Vecchiazzano dell’anno 2024 vede i volti sorridenti di chi conosce il valore della solidarietà e di chi sa quanto impegnativo sia passare una vita intera in compagnia di una malattia subdola come il diabete. Ecco perché il ricavato della vendita andrà a favore dei progetti di Diabete Romagna che opera nel territorio per realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. Il 2023 in Romagna verrà ricordato per molto tempo a causa dell’alluvione e delle ferite subite dal territorio, ma anche per la grande capacità di fare comunità. Ed è questo forte senso di comunità che appartiene ai commercianti di Vecchiazzano che, vivendo l’alluvione in prima persona, si sono messi nei panni di quelle persone con diabete per cui ogni giorno è una potenziale emergenza. Il diabete non si ferma di fronte a niente, il primo pensiero che ha avuto chi necessita di insulina per vivere di fronte all’acqua che arrivava è stato quello di salvarla dal fango.

“Far parte di una comunità è l'insieme di piccole cose, di gesti, di un buongiorno al mattino a tutti quelli che incrociamo, è esser presenti nel nostro territorio e aiutarsi vicendevolmente”, questo lo spirito dietro l’idea di realizzare il calendario le cui foto sono a cura di Andrea Gorini, titolare dell'edicola del quartiere e fotografo. I commercianti intervenuti sono Andrea Gorini - Foto Edicola - Via Castel Latino 1c; Cristian Sansoni - Agenzia Imm. Sansoni - Via F. Magellano 1; Nelide e Pio - Agriturismo La Quercia dei Tigli - Via Mangella 1a; Milena, Roberto e Manuela Dotti - Ristorante Il Panoramico - Via Del Tesoro 20a; Michele Fabbri - La Cicceria - Via Castel Latino 11; Giovanni Bucci e Gianni Rinaldini - Salus Dream - Via Del Cavone 9; Enrico e Ida Drei Donà - Tenuta La Palazza - Via del Tesoro 23; Daniela Vignali - Parrucchiera Un tocco in più - Via Magellano 11; Carlotta Rossi - Veterinario Ravaioli - Via Carlo Forlanini 2bis; Valentino Locatelli e Alessandro Malaguti - Palestra Relab - Via Magellano 11; Maria Teresa Lombardi - B&B Casa delle Ortensie - Via Fam. Benedetti 4; Manuela Camprini - Atelier Uomo - Via T. Campani 21; Matteo Dolcini - Farmacia Vecchiazzano - Via Castel Latino 3 a; Tiziana, Ivan, Daniela, Giusi e Mariavittoria - Terzo Tempo - Via Pigafetta 19; Simone Agatensi e Paola Donati - Panificio Agatensi - Via Castel Latino 33; Emanuele e Fabio Gardini - Cioccolato d’Autore - Via Benini 38

“Siamo infinitamente grati a tutti i commercianti di Vecchiazzano, al fotografo Andrea Gorini, titolare dell’omonima edicola, a Manuela Camprini dell’Atelier Uomo, al dottor Nizzoli direttore dell'Unità operativa di Endocrinologia e malattie metaboliche degli ospedali di Forlì e Cesena, punto di riferimento per l’associazione, e a tutte le persone che hanno preso il calendario perché potremo offrire il supporto gratuito di quei professionisti che Diabete Romagna mette a disposizione a supporto di quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale, psicologi, dietisti, podologi che operano nei reparti e medici diabetologi che visitano i pazienti fragili a domicilio", le parole di Pierre Cignani, associazione Diabete Romagna. Per conoscere meglio i progetti dell’associazione www.diabeteromagna.it.