Il libro "Vite sospese" semina solidarietà: il Rotary Club Forlì Tre Valli supporta il gruppo cuoio della "Paolo Babini"

E’ stato un pomeriggio emozionante quello trascorso dal presidente Daniele Carloni del Rotary Club Forlì Tre Valli in visita al gruppo cuoio “Mauro Mazzoli” dell’associazione Paolo Babini di Forlì. Il presidente si è soffermato a lungo con i ragazzi ed i volontari impegnati nel salone della Parrocchia San Paolo e al termine è stato svelato il perché della sua presenza tra la soddisfazione di tutti. Una cospicua donazione frutto della vendita del libro “Vite sospese” scritto dal socio del Club rotariano Marco Susanna durante la pandemia da coronavirus. Un progetto che dimostra come dalle situazioni di difficoltà si possono creare opportunità di aiuto e supporto per la comunità e per i ragazzi veramente speciali che si sono stretti intorno a Daniele con una bellissima immagine di abbraccio.

Il gruppo cuoio “Mauro Mazzoli” è una delle prime esperienze di volontariato nate a Forlì e si svolge da quasi quarant’anni. Accoglie ragazzi diversamente abili affiancati da volontari impegnati nella lavorazione della pelle, cuoio e stoffe per la realizzazione di piccoli manufatti in collaborazione con la Parrocchia di San Paolo di Forlì. L’attività, che si autofinanzia e sostiene a sua volta progetti di adozione a distanza, vuole offrire l’opportunità a ciascuno di condividere il proprio tempo libero assieme ad un gruppo di amici che desiderano accogliersi ed aiutarsi vicendevolmente nel lavoro, come momento di gioia, nel rispetto delle capacità e dei tempi di ognuno. I laboratori si svolgono nella giornata di venerdì dalle 15 alle 17 nela parrocchia di San Paolo in via Pistocchi 19 a Forlì, da ottobre a maggio. L’accesso è gratuito e avviene tramite contatto con i responsabili. Su richiesta è possibile ordinare la produzione di oggetti come bomboniere, gadget ecc. Per informazioni: Franco Casadei – 339\7421239.