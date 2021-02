Il liceo classico sale a 4 classi in quarantena, controlli anche in 2 classi dello Scientifico

Peggiora la situazione del Liceo Classico di Forlì, con un'altra classe che finisce in quarantena, la quarta nel giro di pochi giorni, e una ventina di casi di positività in tutto. Il provvedimento è stato adottato in via cautelativa per il rilevamento di uno studente positivo. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'andamento dei contagi di Coronavirus nelle scuole forlivesi. Il Classico non è certo l'unica scuola coinvolta, dato che finisce in quarantena anche una classe del Liceo Scientifico, per il riscontro di 4 alunni positivi, mentre sotto osservazione è una seconda classe dello stesso istituto per la presenza di un altro alunno positivo (è stato disposto il tampone a tapperto sulla classe).

Sotto stretto controllo anche la scuola primaria "Dante Alighieri" dove sono in corso tamponi di controllo sugli alunni di più classi per la positività al Covid-19 di uno docente, mentre mercoledì nella stessa scuola era emerso un bambino contagiato.Nell'asilo nido "La coccinella" è stata disposta la quarantena per bambini e personale scolastico anche qui per un piccolo risultato positivo al tampone. E non va meglio, infine, nel territorio del Forlivese, con tamponi a tappeto nelle classi della scuola media di Meldola e Castrocaro, anche in questo caso per la presenza di un alunno positivo in entrambe le scuole.