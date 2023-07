Lavori in Corso della Repubblica, il sindaco Zattini: "E' un atto di coraggio". In autunno i lavori al parcheggio Vittoria

I lavori di riqualificazione di Corso della Repubblica "creeranno tanti disagi, perchè è un intervento complesso che interesserà l'asso portante della nostra città. Ma non si poteva rinunciare, perchè si tratta di una vetrina che sarà più a misura dei nostri cittadini". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, commenta così l'apertura del cantiere nel cuore del centro storico, che rientra nell'ambito di un progetto più ampio di riqualificazione "dopo oltre vent'anni di abbandono totale".

IL CANTIERE - Così rinascerà Corso della Repubblica

"E' un atto di coraggio, che a pochi mesi dalle elezioni non porterà consensi, ma abbiamo l'idea di una città vocata ai prossimi cinquanta-cento anni - ha rimarcato il primo cittadino -. La riqualificazione di Corso della Repubblica fa parte di un disegno finalizzato al recupero della città e dei suoi luoghi simbolici, intervenendo anche sul patrimonio culturale". Il sindaco cita tra le priorità il trasferimento della Collezione Verzocchi, il restauro del Palazzo del Merenda e il polo del San Domenico.

VIDEO - La presentazione dei lavori

La riqualificazione di Corso della Repubblica, osserva l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani, "non è un progetto fine a stesso, ma che rientra nell'ambito di una serie di interventi in parte già realizzati, come quello dei Giardini Pubblici, del Monumento dei Caduti e viale della stazione, ed in parte da realizzare".

"A breve - ha quindi annunciato l'assessore - saranno assegnati i lavori per il progetto di riqualificazione del parcheggio sotterraneo Vittoria, che partiranno tra metà settembre ed inizio ottobre, e che restituirà alla città 110 posti auto dopo una lunga chiusura. Poi stiamo procedendo con il restauro del chiostro di San Mercuriale, con Palazzo Albertini e a breve provvederemo anche allo spostamento della pensilina di Piazza Saffi".