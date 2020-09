Il presidente emerito di Intesa Sanpaolo al viaggio di Ulisse: "Una mostra fantastica"

Un ospite di prestigio in visita alla mostra “Ulisse. L’arte e il mito”. Venerdì mattina l’esposizione allestita ai Musei San Domenico fino al 31 ottobre ha ospitato la visita di Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo e Presidente della Fondazione Giorgio Cini. Bazoli, insieme ad alcuni ospiti, si è intrattenuto nelle sale museali circa due ore accompagnato dal direttore della mostra, curata della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli, amico personale e consigliere del presidente.

"Una mostra fantastica - si è complimentato Bazoli al termine della visita -, sorprendente non solo per l’idea che l’ha ispirata, ma anche per l’esito finale che sottende intuizioni su tutti gli accostamenti. Siamo in presenza non solo di una esposizione di caratura internazionale, ma di una espressione culturale nella sua pienezza".