Il Rotary Club Forlì Tre Valli dona nove deambulatori alle Auser di Galeata, Portico e Rocca

Il Rotary Club Forlì Tre Valli, nella persona del presidente Daniele Carloni, ha recentemente effettuato all' Auser di Forlì una significativa donazione utilizzata a beneficio dei diversi dei territori comunali delle tre vallate in cui opera l’associazione. Nello specifico, la prima donazione riguarda nove deambulatori che verranno utilizzati dalle Auser di Galeata, Portico e Rocca San Casciano.

Per quanto riguarda invece Auser Meldola, il Rotary Club Forlì Tre Valli ha donato euro 3.700,00 come contributo per l'acquisto di una nuova auto per accompagnamento sociale degli anziani delle vallate. Al momento della donazione era presente anche il sindaco, Roberto Cavallucci.

“Siamo profondamente grati al Rotary Club Forlì Tre Valli - ha detto Maria Luisa Bargossi, presidente Auser Forlì -, perché queste donazioni rappresentano davvero contributi fondamentali per i nostri territori collinari, sui quali l’azione di Auser è quotidiana e necessaria. E’ molto bello rendersi conto di quanto il valore del nostro operato sia colto appieno dalle comunità di riferimento, spingendo a gesti nobili come questi”.