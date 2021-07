Il temporale non risparmia Modigliana: alberi abbattuti, interventi dei Vigili del Fuoco

Il sistema temporalesco che ha attraversato la Romagna ha colpito duramente anche nella zona di Modigliana. A fare il punto è il sindaco Jader Dardi: "Il vento e il temporale di martedì pomeriggio hanno abbattuto diversi alberi nel territorio comunale - esordisce -. Sono intervenute squadre della Provincia e del Comune oltre al preziosissimo lavoro dei volontari dei Vigili del Fuoco, in particolare per rimuovere il tiglio caduto sulla provinciale, compromettendo anche la stabilità dell'albero adiacente su cui si sta intervenendo".

Dal primo cittadino un ringraziamento "a tutti gli operatori e i volontari che si sono messi immediatamente a disposizione per eseguire gli interventi di messa in sicurezza. Per mercoledì è già stato organizzato un intervento di pulizia straordinaria delle strade per ripulire dagli aghi di pino e dal fogliame. Non è stato possibile predisporre una ordinanza per lo sgombero delle strade e mi rivolgo ai residenti per lasciare per quanto possibile, le strade libere dalle auto e agevolare così il lavoro della spazzatrice".

Conclude Dardi: "Pochi giorni fa, ho inviato una lettera per sollecitare nuovamente la Provincia per un intervento di manutenzione della viabilità e per la messa in sicurezza dei tigli di viale della Repubblica ed oggi, alla luce di quanto accaduto, è ancora di più necessario definire con urgenza un piano di interventi".