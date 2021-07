Maltempo, il temporale non manca l'appuntamento: alcuni quartieri colpiti da una forte grandinata

La Protezione Civile aveva annunciato che quella di martedì sarebbe stata una giornata a rischio temporali. Un sistema temporalesco Qlcs, formatosi in Toscana, ha valicato l'Appennino arrivando fin in Romagna e bagnando anche il Forlivese, dove non pioveva da una quarantina di giorni. L'acquazzone è stato accompagnato anche dalla grandine, che ha interessato in particolar modo la zona occidentale della città.

I chicchi, con raffiche di vento fino a 66 chilometri orari, sono stati segnalati alla Cava, a Villanova, Roncadello (dove vi è stato un temporaneo blackout), Castrocaro e San Varano. "Dieci minuti di inferno", non esita a commentare un lettore sulla pagina Facebook di ForlìToday. E' le testimonianze che si susseguono sui social parlano di un evento particolarmente intenso nella parte occidentale della città. Grandinata anche in centro, seppur di piccole dimensioni.

Non son mancati i danni, da valutare sulle colture. Un albero è invece caduto sulla Lughese. "La grandinata del primo pomeriggio ha lasciato il segno anche nella grande fabbrica di forni e piani cottura svedese - afferma Cinzia Colaprico, Rsu Fiom in Electrolux -. Oltre ai possibili danni alle auto dei dipendenti per la grandinata, l'acqua è fuori uscita dai tombini interni allo stabilimento allagando alcuni reparti produttivi. Immediatamente chiusi".

In pochi minuti sono caduti tra i 10 ed i 33 millimetri di pioggia a Barisano, con la temperatura crollata di oltre dieci gradi: da 33.7°C la colonnina di mercurio è scesa a 19,3°C. Non è mancata l'attività elettrica, con fulmini e tuoni, alcuni dei quali hanno fatto vibrare anche la zona del centro storico.

La variabilità è prevista anche nella giornata di mercoledì: la Protezione Civile prevede infatti "ancora condizioni di instabilità in particolare lungo i rilievi e sulla pianura occidentale della regione, a cui potranno essere associati fenomeni temporaleschi sparsi. La ventilazione da sud-ovest si prevede con venti di burrasca lungo la fascia appenninica e non si escludono temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Il peggioramento contribuirà ad abbassare sensibilmente le temperature. Mercoledì le minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, con qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna, mentre le massime non supereranno i 30°C, con valori previsti tra 27 e 29°C. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "permane un minimo depressionario sul territorio nazionale che manterrà condizioni di instabilità, con tendenza a miglioramento solo dalla giornata di lunedì. Sulla nostra regione avremo nuvolosità variabile, con precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sui rilievi".