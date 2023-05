Il vescovo Livio presiede la messa domenicale ai Romiti, nel cuore dell’alluvione”

Il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Corazza presiede la messa domenicale ai Romiti, nel cuore dell’alluvione. “Carissimi - comunica il parroco di S. Maria del Voto, don Loriano Valzania - in questa gravissima calamità il nostro vescovo Livio, per manifestare la sua vicinanza a noi colpiti da questa calamità, domenica mattina celebra la s. Messa ai Romiti, alle 8.30, nel teatro parrocchiale di via Firenze. Pregheremo per tutta la nostra comunità, per chi ha perso la vita, per chi ha dovuto lasciare momentaneamente la casa, per chi è disagiato soprattutto anziani e ammalati, per le istituzioni, per i volontari, per la bella testimonianza dei giovani, tutti i colpiti da questa calamità nel nostro territorio. Nessuno perda la speranza - è l’invito di don Loriano ai suoi parrocchiani, molti dei quali ancora sfollati o addirittura sotto il fango - e trovi la forza di rialzarsi per riprendere un nuovo cammino”. Alla celebrazione liturgica sarà presente il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. La liturgia mattutina presieduta da mons. Corazza avrà un seguito, sempre ai Romiti, con la Messa comunitaria delle 11.15, presieduta dallo stesso don Valzania.