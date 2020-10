Incendio nel cuore della notte: a fuoco il negozio per animali al Ronco

Una bagliore a squarciare il buio. Una colonna di fumo ben visibile ancora al primo mattino. Ad incendiarsi nella nottata tra mercoledì e giovedì il negozio "Robinson Pet Shop" di viale Roma 205, al Ronco. La prima richiesta d'intervento al 115 è giunta intorno alle 2, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme divampare nella parte esterna del magazzino. Dalla vicina base operativa, si è attivata subito una prima squadra dei Vigili del Fuoco, alla quale se ne sono aggiunte altre tre.

I pompieri hanno lottato per tutta la notte contro le fiamme, cercando di limitare al più possibile i danni. Ma le lingue di fuoco si sono impossessate di parte del materiale presente all'interno della struttura. Giovedì mattina l'incendio non era ancora domato. Il personale del 115 era sul posto per spegnere gli ultimi focolai ed iniziare le operazioni di bonifica. Presente anche personale specializzato dell'Arpae per verificare le emissioni generate dal rogo.

Sono state eseguite le analisi dei principali parametri tipici della combustione del materiale presente. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato le lingue di fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato ed un funzionario dei Vigili del Fuoco. Durante le operazioni non vi sono stati feriti.