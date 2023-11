Incontri, mostre e il muro di bambole per dire "no" alla violenza sulle donne: le iniziative dell'Ausl

In occasione della Giornata Internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra i 25 novembre di ogni anno, torna in Romagna l’(H)-Open Week promosso dal 22 al 28 novembre dall’Ausl Romagna, insieme a Istituzioni, enti, centri antiviolenza, Associazioni del territorio e Fondazione Onda. Anche quest’anno sono tante le iniziative messe in campo per sostenere e incoraggiare le donne vittima di violenza a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto: incontri, convegni, punti informativi, camminata solidale, mostre artistiche negli ospedali e nei consultori familiari. Durante la settimana, negli ospedali dell’Ausl Romagna, i volontari dell’associazione ArtinCounselling saranno presenti coi banchetti informativi dove sarà possibile adottare la bambola di pezza per contribuire al progetto aziendale di raccolta fondi “Well-Fare: Rete per le donne” finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono sia le donne che subiscono violenza che i minori.

Le iniziative a Forlì

Dal 22 al 28 novembre ci sarà un'esposizione di contributi grafici elaborati dagli studenti dell'Istituto professionale Ruffilli di Forlì presso l'atrio del Padiglione Morgagni-Pierantoni e nel Consultorio Familiare di via Colombo 1 come punti di sensibilizzazione degli utenti sul problema della violenza; l'esposizione si terrà per tutta la settimana. Mercoledì, nella Sala di Santa Caterina Via Romanello, dalle 08.15 alle 12.30, ci sarà l'evento formativo dal titolo ‘Storia, riflessioni, parole e prospettive sulla violenza rivolta alle donne’ dedicato agli studenti dell'Istituto Ruffilli di Forlì. Parteciperanno i referenti della Rete anti-violenza, Tiziana Iervese Referente Medico del Pronto Soccorso di Forlì, Giovanna Rita Indorato per il Consultorio ed Antonella Liverani Psicologa Ospedaliera. Inoltre, saranno presenti Davide Conti Storico, consulente per le Procure di Bologna e Brescia e Stefania Polidori insegnante e presidentessa di "Sartoria Teatrale". Attraverso riflessioni, contributi video e letture si offriranno agli studenti stimoli sulla tematica.

Sabato 25 novembre dalle 9 alle 13 il Salone Comunale di Forli ospiterà "Facciamo Rete contro la violenza sulle donne" alla presenza di gruppo di lavoro interistituzionale sul tema della violenza di genere e violenza assistita promosso dal centro donna del comune di Forlì. Martedì 28 novembre dalle 14 alle 15.30 è prevista la presentazione (ai direttori delle Unità operative coinvolti nella procedura) della revisione della Procedura "Accoglienza e presa in carico delle vittime di maltrattamento ed abuso in PS" secondo le indicazioni regionali con la realizzazione di un percorso e di una rete.

In programma anche una nuova installazione “Wall Of Dolls” nel reparto di pediatria (nel corridoio per l’accesso al reparto) con le bambole di pezza che i cittadini potranno “adottare” attraverso una donazione. Il ricavato sarà devoluto al progetto aziendale di raccolta fondi “Well-Fare: rete per le donne” finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono sia le donne che subiscono violenza che i minori. Dal 20 novembre per tutta la settimana, gli operatori sanitari del Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza indosseranno un nastrino rosso o bianco sulla divisa per ricordare le donne e i bambini vittime di violenza.