“Io non mi volto”, premiati gli studenti delle classi vincitrici del concorso dedicato alla legalità

Con la cerimonia di premiazione del concorso per studenti “Io non mi volto”, svolta nel corso della mattina di lunedì, ha aperto i battenti il Villaggio della Legalità che fino a mercoledì sarà allestito in piazzetta della Misura, nel cuore di Forlì. Prima della consegna dei riconoscimenti, l’incontro è stato caratterizzato dagli interventi del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessora Maria Pia Baroni e del comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna Giuseppe De Gori, ai quali è seguito uno spettacolo-dibattito dell’attore Vito. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del nuovo Prefetto della Provincia di Forlì Cesena, Rinaldo Argentieri, che ha portato un saluto e ha sottolineato l’importanza delle iniziative sulla Legalità, in particolar modo di quelle rivolte al mondo scolastico. E proprio il mondo delle scuole, protagonista della mattina, ha accolto il Prefetto con un benvenuto pieno di affetto e entusiasmo.

Il concorso “Io non mi volto”, organizzato dal Servizio Ufficio Legalità del Comune, ha premiato sei progetti realizzati da ragazze, ragazzi e insegnanti durante il passato anno scolastico. Il momento conclusivo, infatti, si è svolto ora anziché fine maggio a causa del rinvio imposto dall’alluvione. I partecipanti sono così intervenuti nelle nuove classi di appartenenza. Questi i vincitori: Classe 2^D dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” con “Tuteliamo il patrimonio culturale”; Classe 2^Q del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli con “We art”; la classe 3^E della media Orceoli, le classi 2^A e 2^B della Media Zangheri; le classi 1^ e 2^ della media Caterina Sforza e la classe 1^E della Zangheri.

Il programma dei prossimi giorni

La Settimana delle Legalità, promossa e coordinata dall’Assessorato alla Legalità in collaborazione con la Consulta della Legalità e con la Rete progetto “Essere Cittadini oggi”, ha il proprio fulcro nel Villaggio di Piazzetta della Misura. Il cartellone prosegue nella giornata di martedì dalle ore 17, con l’apertura di spazi espositivi, laboratori e spettacoli mentre le adiacenti Piazzetta della Misura e Piazzetta San Carlo, dalle ore 17 fino alle 20.30 ospitano restituzioni artistiche delle scuole Primarie e Secondarie, spettacoli di strada e musica con l’Associazione Cosascuola Music Academy. Alle ore 18, nella Sala del Consiglio Comunale, in Municipio, conferenza sulla figura di Paolo Borsellino con gli interventi, in collegamento, di Salvatore Borsellino e in presenza di Franco Ronconi, referente dell'associazione Libera contro le Mafie di Forlì-Cesena. Alla sera, ore 20:30, in Piazzetta della Misura, proiezione del documentario “Via d’Amelio 19” alla presenza del Procuratore della Repubblica di Forlì e di giovani magistrati. Partecipa l’attrice Anna Tringali del Teatro Bresci di Padova.

Mercoledì si riparte alle ore 17 con le attività di informazione, didattica, musica e spettacolo. Alle 18, nel teatro allestito in Piazzetta della Misura, conferenza sulla figura di Annalena Tonelli. Alle ore 20:30, in Piazzetta della Misura, spettacoli teatrali su Annalena Tonelli portati in scena dalla Scuola Primaria Manzoni IC4 Forlì “Io sono Nessuno. La città della gioia” e della Scuola Secondaria di primo grado Caterina Sforza “Vuotando le tasche del nostro coraggio...”. Interventi di Andrea Saletti, nipote di Annalena, e del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.La Settimana della Legalità propone iniziative ed eventi dedicati alla promozione della cultura della Legalità. Le iniziative sono sostenute dalla Regione Emilia Romagna ed organizzate con diversi partner istituzionali e in collaborazione con la Consulta Comunale della legalità e numerose associazioni. Per informazioni: www.comune.forli.fc.it