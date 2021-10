Il castello di Gourmelandia inconorerà il nuovo "Re della pizza": al via le registrazioni della seconda edizione del reality

Chi salirà sul trono del Re? E' questa la domanda che in molti si pongono alla vigilia della nuova edizione del programma televisivo "King of Pizza". Alcuni dei migliori pizzaioli italiani si sfideranno a colpi di pizza gourmet: ne rimarrà soltanto uno che sarà incoronato "Re della Pizza". Il format televisivo, dopo il successo dello scorso anno, è giunto alla sua seconda edizione ed è nato dall'idea di Dovilio Nardi, fondatore e presidente della nazionale italiana pizzaioli. Un'azienda specializzata nella formazione del settore Ho.Re.Ca. e che detiene numerosi Guinness World Record tra cui la pizza piu' lunga del mondo all'Expo di Milano 2015 (pizza di 1.595,45 metri) nonché una proficua organizzazione di grandi eventi per la promozione del settore pizzerie e ristorazione nel mondo.

"King of Pizza 2", trasmissione composta da circa 20 puntate, sarà trasmessa nei prossimi mesi su Sky, Canale Italia e sarà visibile anche sul Canale Youtube di Nipfood. Nella passata stagione a vincere il titolo di "Re della Pizza" fu Matteo Sanna di Sassari che ha rappresentato la Regione Sardegna con la pizza "Sardegna in Valigia". Sanna vinse la concorrenza del pugliese Oronzo Quarta e del veneto Eros Cavaliere. Ad eleggere il nuovo Re della pizza sarà una giuria d'eccezione composta, tra gli altri, da Dovilio Nardi, presidente Nip; Antonio Sorrentino, manager volto noto della catena 'Rossopomodoro'; Matteo Giannotte, Nip World MasterChef; il calabrese Emilio Vattimo, Nip World MasterChef; Sergio Ferrarini e Denis Ferrari (azienda Marr Academy) e il giornalista Daniele Bartocci (azienda Tre Valli Cooperlat).

I migliori chef selezionati, si troveranno per magia nello storico castello di Gourmelandia (anno 1309). Se vorranno tornare nel 2022 dovranno dimostrare di saper superare con stile ed eleganza sfide molto intense, cucinando le migliori pizze gourmet per il re. Un premio tutto da scoprire per un piacevole declinare verso il senso del piacere. Quindi una nuova edizione, cui non mancheranno novità interessanti: un nuovo set, due gare che metteranno alla prova i concorrenti attraverso anche improvvisazione e fantasia. Insomma non rimane che sintonizzarsi per non perdere questa interessante nuova stagione.