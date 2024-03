L'assessore regionale Corsini a "Salotto Bu": "Per l'aeroporto di Forlì avere più vocazioni è una opportunità"

Andrea Corsini è assessore al turismo e alla mobilità nella Giunta guidata da Stefano Bonaccini. Ospite della trasmissione "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno su Video regione, che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99, ha risposto a domande riferite al modello turistico e alle esigenze di potenziare la rete infrastrutturale. Ha anche precisato il suo pensiero sul futuro dello scalo forlivese: "Circa un mese fa ho partecipato a Forlì a un importante convegno pubblico. Ci tengo a precisare che né in quella occasione né in altre ho affermato che la destinazione forlivese deve essere esclusivamente cargo. Non lo penso e non lo potrebbe decidere la Regione, che ha molta stima per gli imprenditori e il management dell' aeroporto. Ho detto, invece, che oltre alla aviazione civile, l'aeroporto forlivese, che dispone di piste adeguate, potrebbe svolgere anche attività cargo. Un amministratore pubblico non può non vedere la grande potenzialità di un rapporto stretto tra lo scalo forlivese e il porto di Ravenna, in cui sta crescendo il volume delle attività. Sarebbe un vantaggio per la economia territoriale, per il porto e per l'aeroporto forlivese".