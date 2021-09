L'estate dell'Arena San Domenico, 18mila spettatori e tanti sold out: "Sfida vinta. Appuntamento al 2022"

90 spettacoli, numerosi sold out e un indotto di spettatori pari a circa 18mila persone. Sono questi i numeri dell'estate dell'Arena San Domenico, con l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri che parla di dati "straordinari". "Con la sua seconda edizione ha superato ogni migliore aspettativa, facendo registrare il tutto esaurito in tantissime occasioni anche grazie alla folta e ricca platea di artisti e ospiti d'eccezione che in questa lunga stagione estiva ne hanno solcato il palco - afferma -. Un successo indiscutibile, di pubblico e di critica, maturato grazie all'esperienza del 2020 e perfezionatosi puntando sulla qualità del calendario artistico".

"Grazie al coinvolgimento e al contributo di circa 50 associazioni, il cartellone dell'Arena San Domenico ha infatti fatto parlare di sé ben oltre i confini della Romagna, stimolando l'interesse di tutta la Regione e la partecipazione di musicisti, attori, scrittori e professionisti di fama internazionale - continua Melandri -. Dal cinema al teatro, dalla musica all'intrattenimento, il cartellone dell'Arena, promosso e sostenuto dall’Assessorato alla cultura del comune di Forlì, ha dato voce allo spirito più vibrante della città, regalando alle decine di associazioni culturali del territorio uno spazio insostituibile in cui esibirsi e un luogo in cui condividere con il pubblico emozioni uniche".

"oluto, promosso e realizzato dall’Assessorato alla cultura, questo meraviglioso ed inedito progetto per il territorio forlivese ha assunto infine la connotazione di un vero e proprio “teatro-arena” allestito per accompagnare l'estate dei forlivesi con performance artistiche, teatrali, musicali, comiche e conferenze. Una sfida vinta anche quest’anno e pronta ad essere replicata nel 2022", conclude Melandri.