L'importanza della rianimazione cardiopolmonare: i volontari di "Viva" nelle scuole e nei campi sportivi

Per il decimo anno consecutivo, Italian Resuscitation Council accoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council, a promuovere, sviluppare e realizzare una Campagna di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare a cui in Italia è stato dato il nome di "Viva!".

Anche i volontari di "Viva" (Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare) di Forlì parteciperanno per il decimo anno consecutivo ad iniziative rivolte alle scuole e società sportive. Il team forlivese si è formato nel 2013, ed è composto da medici e infermieri di Irc (Italian resuscitation council), personale di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale, Pronto soccorso, Medicina d’urgenza, 118 e Cardiologia.

Il team forlivese, coordinato da Sandra Nocciolini (Dit Forlì) e Debora Bombardi (Dit, Dipartimento Cure Primarie e medicina di Comunità, Distretto di Forlì), partirà con una iniziativa organizzata il 13 ottobre presso l' Istituto Comprensivo 5 "Tina Gori" di Forlì, coinvolgendo le cinque classi Terze della Scuola Media "G. Mercuriale". Proseguirà poi il 14 ottobre con una serata organizzata presso il campo sportivo di San Martino, società Union Sammartinese e rivolta ad allenatori, collaboratori e genitori.