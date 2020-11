L'iniziativa anti-covid che premia l'asporto: la Lotteria della Solidarietà a sostegno del chiosco di piadina sociale

La Lotteria della Solidarietà, promossa dall’Associazione Amici di don Dario, dal Consorzio Solidarietà Sociale e da Assiprov, grazie ad un’idea molto originale, è diventata un interessante meccanismo di promozione commerciale, nella direzione anti-Covid 19. Tutto ciò sta accadendo da domenica 15 novembre, quando l’Emilia Romagna è diventata zona arancione a seguito dell’ultimo Dpcm del Governo, al chiosco Piada 52, che si trova a Forlì in via Dragoni. Il locale, gestito dalla cooperativa sociale Paolo Babini, comunemente luogo di relazioni, aperitivi e piccola ristorazione, si è visto costretto a limitare la propria attività all’asporto e si è inventato un interessante incentivo per tale attività.

"Ad ogni persona - spiega Marco Conti, presidente della cooperativa Paolo Babini - che usufruisce di tale servizio, omaggiamo un biglietto della Lotteria. Se poi il cliente raggiunge il nostro chiosco a piedi o in bicicletta ne riceve ben due: questo perché, nel nostro piccolo, vogliamo valorizzare la mobilità sostenibile che offre a tutti, in questo periodo di incertezza, anche di prendersi una sana boccata d’aria". "Sono molto soddisfatto di questa iniziativa - commenta Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - perché denota alti livelli di creatività anche in un momento così complesso e conferma la valenza della nostra Lotteria, non solo come strumento di raccolta fondi per il Non Profit, ma anche come leva commerciale per le attività economiche fortemente penalizzate dall’emergenza Coronavirus".