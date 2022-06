L'Unione Italiana Ciechi di Forlì dona nuovi strumenti all'Oculistica del "Morgagni-Pierantoni"

Nuova strumentazione donata all'Unità operativa Oculistica Forlì e Faenza, da parte dell’Unione Italiana Ciechi di Forlì. Si tratta di un tonometro i-Care e di un monitor per la sala operatoria. Il tonometro è uno strumento portatile di ultima generazione, per la misurazione della pressione intraoculare, uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza e la progressione del glaucoma. Le dimensioni ridotte e la praticità di utilizzo dell’attrezzatura, permetteranno di misurare la pressione intraoculare, anche nei pazienti allettati con scarsa mobilità e nei bambini.

La destinazione del monitor donato sarà la sala operatoria dell'Oculistica di Faenza, dove faciliterà il programma di training chirurgico, già in corso, destinato alla formazione dei giovani chirurghi oculisti. Alla cerimonia di consegna e ringraziamento, avvenuta giovedì mattina, erano presenti insieme al dottor Giacomo Costa, direttore delle Unità Operative di Oculistica di Forlì e Faenza, il dottor Corrado Gizzi, oculista, il presidente dell’associazione Unione Italiana Ciechi Fabio Strada,

La Direzione medica ospedaliera rappresentata dalla dott.ssa Elena Vetri, la Direzione Infermieristica e la responsabile del fundraising aziendale Elisabetta Montesi. La Unità Operative di Oculistica degli Ospedali di Forlì e Faenza "ringraziano sentitamente l'Unione Italiana Ciechi per il gesto di grande generosità e solidarietà, che confermano la consolidata collaborazione dell’associazione a sostegno dell’Azienda sanitaria della Romagna. Entrambe queste donazioni consentiranno di integrare la dotazione di strumenti a disposizione dell'Oculistica di Forlì e Faenza, con l'obiettivo di rendere sempre più efficace e capillare il servizio di tutela della vista dei cittadini promosso dall'Ausl Romagna".