La macchina della solidarietà non si ferma ai Romiti: donazioni ai negozianti alluvionati

L’Oratorio della Parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti insieme al Comitato di Quartiere Romiti ha donato un contributo agli esercizi commerciali del territorio del Quartiere Romiti che hanno subito notevoli danni causa il doloroso disastro dell’alluvione del 16 maggio e che per diversi mesi hanno sospeso le proprie attività. Purtroppo, alcuni di loro hanno dovuto chiudere, altri si stanno rialzando con notevoli difficoltà. Il gesto è stato possibile grazie alle offerte e alcune donazioni ricevute in occasione del "Concerto di Natale" svoltosi a Santo Stefano al Villa Romiti.

"Come le precedenti edizioni il Concerto di Natale, evento giunto alla 22esima edizione, è espressione di solidarietà. Ogni anno le offerte sono sempre state devolute in beneficenza a diverse realtà oltre che locali anche internazionali. "Quest’anno era doveroso pensare al nostro territorio del “Quartiere Romiti” - spiega Nadia Fornarsari Valmori, organizzatrice unitamente agli altri collaboratori volontari della Comunità parrocchiale e del Comitato di Quartiere Romiti.

"Possa questo gesto costituire un piccolo aiuto ai nostri negozianti, cuore pulsante e fondamentale del territorio, e ricordare la solidarietà, generosità e vicinanza che ha sempre contraddistinto la Comunità dei Romiti nei confronti del prossimo", sono le parole di Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti.