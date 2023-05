La piena del Montone nella Cna di via Pelacano: dipendenti all'opera per togliere il fango

Via Pelacano fino a martedì era un fiume in piena. La graduale ritirata delle acque del Montone ha lasciato alle spalle tantissimo fango. L'ufficio di Cna non è accessibile. Collaboratori, dirigenti e volontari sono all'opera di ora in ora per tornare a rendere operative tutte le sedi, ma sarà necessario del tempo. Per ogni necessità, gli uffici Cna sono raggiungibili via email. Purtroppo, i collegamenti telefonici non sono garantiti. La situazione è in evoluzione, seguiranno aggiornamenti.

"Ancora una volta ci troviamo ad affrontare una situazione di emergenza, l’ennesima, dopo anni già molto difficili - affermano Lorenzo Zanotti, presidente provinciale e Franco Napolitano, direttore generale di Cna Forlì-Cesena -. Le immagini del nostro territorio devastato e delle nostre città allagate sono strazianti. Siamo vicini a tutte le nostre associate e i nostri associati coinvolti direttamente, sia per le loro attività che a livello personale, come anche ai nostri collaboratori e pensionati associati. Anche diversi nostri uffici hanno subito danni e in molti casi non sono agibili, tra questi la sede provinciale di via Pelacano".

"Ci siamo adoperati fin da subito per poter garantire la continuità nella vicinanza ai nostri associati, utilizzando tutti i canali che la tecnologia ci mette a disposizione come abbiamo fatto durante la pandemia - continuano -. Tutto questo con la massima attenzione a garantire la sicurezza per tutti. Abbiamo predisposto una sezione speciale sul nostro sito (cnafc.it) dove pubblicheremo nei prossimi giorni, mano a mano che saranno disponibili, informazioni utili per quanto riguarda rilevazione danni, ristori, ammortizzatori sociali, scadenze ecc. Da parte di tutta la "famiglia Cna" un abbraccio caloroso a voi e ai vostri cari, con l'augurio di poter tornare presto alla normalità".