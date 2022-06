Lasciato a casa dopo 15 anni da una ditta edile, operaio impugna il licenziamento

Un lavoratore, tutelato dal sindacato Ugl, ha deciso di impugnare davanti al giudice il licenziamento, scattato il 1 giugno. Lo fa sapere lo stesso sindacato. Il lavoratore è stato licenziato dopo 15 anni di lavoro da una ditta edile del comprensorio di Forlì. Il lavoratore aveva presentato recentemente un certificato che attestava alcune limitazioni nei carichi di lavoro, a detta del sindacato, che non specifica il tipo e la gravità delle limitazioni. "Ci siamo attivati per far prevalere i diritti del lavoratore a nostro parere ingiustamente licenziato dopo 15 anni di lavoro svolto a regola d'arte e senza mai subire una contestazione disciplinare", dice in una nota Filippo Lo Giudice, segretario territoriale dell' Ugl Romagna. Il caso è stato messo in mano a un legale che ora dovrà far valere le ragioni del lavoratore nelle sedi giudiziarie.