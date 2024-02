Corso della Repubblica, avanzano i lavori: chiude al traffico via Cignani, come cambia la viabilità

Fino al 16 marzo via Cignani resterà chiusa per i lavori di pavimentazione stradale in Corso della Repubblica. Si potrà accedere al Tribunale entrando da via Filopanti, in quanto la porta elettronica della Ztl rimarrà sempre valicabile. Si potrà, in alternativa, procedere da corso Mazzini imboccando la via Antonio Fratti fino a piazza XX Settembre. Per accedere in via Cignani sarà invece sufficiente entrare nel parcheggio di piazza XX Settembre e procedere verso via Arnaldo da Brescia. Via Cignani sarà accessibile, mediante doppio senso di circolazione, solo ai residenti e agli ospiti dell'Hotel Marta, provenendo da via Arnaldo da Brescia.