Lavori in centro storico: nuovo asfalto per Corso Garibaldi e via Marcolini

Nell'ambito del programma di manutenzioni stradali in corso di realizzazione a cura del Servizio Viabilità del Comune di Forlì sono previsti i lavori di rifacimento della pavimentazione di Corso Giuseppe Garibaldi e di via Marcolini, strade interessate dal transito dei mezzi del trasporto pubblico locale. "Si tratta di un intervento di manutenzione particolarmente significativo - spiega l'assessore alla mobilità e viabilità Giuseppe Petetta - ed è necessario per garantire maggior efficienza e sicurezza alla circolazione in questi due importanti assi di comunicazione del centro storico".

I lavori avranno inizio nella giornata di mercoledì (salvo condizioni meteo avverse) e si protrarranno per circa cinque giornate di operatività. Per consentire gli interventi, saranno adottate modifiche nella circolazione. Tecnicamente è stato deciso di suddividere Corso Garibaldi in tre porzioni per provvedere alle chiusure delle strade limitrofe, garantire sempre una via di accesso e di uscita a chi lo percorre e limitare al massimo i disagi. A turno sarà quindi operata la chiusura di Corso Garibaldi nel tratto da porta di Schiavonia all'intersezione con via Morattini, quindi la chiusura del tratto da via Morattini all'intersezione con via Torelli e, infine, la porzione del Corso da via Torelli a Piazza del Duomo. In questa fase saranno realizzate le lavorazioni anche di via Marcolini.

La chiusura del traffico sarà segnalata con cartellonistica di preavviso anche negli accessi laterali al Corso Garibaldi al fine di poter scegliere eventuali percorsi alternativi. Il traffico pedonale potrà usufruire dei marciapiedi compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative. L'Impresa Esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria rilasciata dall'Area Servizi al Territorio - Servizio Viabilità ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri movieri o impianto semaforico e della informativa tramite volantinaggio. Per informazioni: numero verde 800.005464 (Gestione delle manutenzione).