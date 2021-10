Le uniche finestre con vista sulla facciata del Duomo, si tenta la vendita in blocco di uno storico edificio

E' l'unico edificio del centro storico che può vantare, aprendo le finestre, una vista frontale sul colonnato monumentale del Duomo. La disposizione insolita della facciata della chiesa, infatti, fa sì che tranne che per la piccola piazza da 14 anni dedicata a Papa Giovanni Paolo II, l'edificio di culto sia visibile principalmente sui lati dalle due piazze Ordelaffi e del Duomo. Tranne appunto per un palazzo che necessiterebbe di una buona ristrutturazione e che gode della vista frontale della facciata e che forse, in un'altra città, sarebbe facilmente un hotel o una sede direzionale di una banca o di un'azienda. Questo palazzo, attualmente vuoto, è in vendita da alcuni mesi.

Il cartello "vendita" è stato affisso al balcone padronale da circa otto mesi e di richieste ne sono già arrivate parecchie, ma, sembra che per questo palazzo di fine Ottocento in pieno centro storico a Forlì, non abbia ancora trovato il suo nuovo proprietario. Si tratta del Palazzo Cicognani-Zanetti, 2500 metri quadrati con scalone storico, pareti affrescate, giardino e cortile. Un vero gioiello in una posizione unica per Forlì, purtroppo però un altro segnale della crisi in cui versa il centro, dove un edificio di quelle dimensioni e posizione si trova attualmente con una facciata spenta e dimessa.

Con una simile metratura interna sarebbe possibile ricavare anche una decina di appartamenti, ma l'intenzione dei proprietari - che sono più di uno - sembra non essere quella di venderlo a pezzi e a diversi proprietari ma di contrattare con un unico acquirente, che si prenda l'edificio in blocco, in un'unica soluzione. Tra l'altro, nonostante sia un palazzo pregiato e con un chiaro interesse storico, i proprietari non è soggetto al vincolo storico-artistico, vincolo che dà vantaggi dal punto di visto della riduzione delle imposte all'atto del pagamento dei redditi, ma, dall'altra parte, obbliga interventi di manutenzione e riduce la libertà di ristrutturazioni del palazzo. Sono diversi in centro i palazzi storici interamente sfitti e le condizioni di mercato non agevolano di sicuro il loro recupero.

Tuttavia è difficile, ma non impossibile: nel vicinissimo palazzo Hercolani qualcosa si è mosso, con l'arrivo della sede centrale e di rappresentanza di Unieuro, che ha permesso di riaprire un'intero edificio, ora illuminato di notte e vivo di giorno. Un progetto imprenditoriale di recupero potrebbe ridare lustro ad una " piazza dimenticata", l'acciollatato di piazza Giovanni Paolo II attualmente adibita a parcheggio. L'altro lato adiacente della stessa piazza vede le finestrelle del monastero del Corpus Domini, di cui proprio in queste settimane è stata annunciata la chiusura dopo oltre due secoli di presenza delle monache in città. Un problema che potrebbe aggiungere abbandono a quello già esistente.