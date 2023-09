Gli studenti del Saffi-Alberti ciceroni: il presidente della Repubblica Mattarella "a lezione" di sismica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "a lezione" di sismica in occasione dell'inaugurazione dell’anno scolastico che si è svolta all’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì. Il capo dello Stato ha infatti visitato anche il laboratorio di Costruzioni, nel quale una delle dimostrazioni preparate era sul comportamento sismico di un edificio a tre piani, un tema che purtroppo è risultato di stretta attualità visto lo sciame sismico in atto nell'entroterra forlivese.

L’Istituto Tecnico Saffi-Alberti aderisce a “Resism", la Rete per l'Educazione Sismica, che è un innovativo ed importante accordo fra Istituzioni Scolastiche finalizzato alla progettazione di percorsi di apprendimento per la divulgazione, nei propri territori di riferimento ed oltre, delle conoscenze scientifiche dei fenomeni sismici, delle loro cause e conseguenze e alla riduzione del rischio sismico.

La rete Resism nasce con un accordo sottoscritto il 9 gennaio 2015 da 8 Istituti Tecnici con capofila l’Istituto “Aldini Valeriani – Sirani” di Bologna, attualmente le scuole secondarie di secondo grado appartenenti alla rete sono 40 di 9 regioni d’Italia.

Ai fini della divulgazione delle conoscenze relative al rischio sismico, l’Istituto Aldini-Valeriani di Bologna ha realizzato 10 tavole vibranti didattiche che sono state assegnate a 7 Istituti dell’Emilia-Romagna e 3 della Toscana tutti appartenenti alla rete Resism, queste sono utilizzate per visualizzare il comportamento delle costruzioni in seguito a scosse telluriche tramite l’utilizzo di modellini di edifici da posizionare su di esse, una di queste è nel laboratorio di costruzioni del corso Cat del Saffi-Alberti.

L’Arpae dell’Emilia-Romagna da diversi anni finanzia un progetto per la divulgazione della conoscenza del rischio sismico, a questo scopo il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì ha una convenzione con il Comune di Forlì; l’ingegnere Adamo Buitoni presidente delle Gev che è stato per più di trenta anni professore di Costruzioni del corso per geometri dell’Istituto forlivese, prosegue anche da pensionato ad occuparsi di questa attività divulgativa come collaboratore volontario della rete Resism, facendo incontri con classi di Istituti di Forlì e Provincia (20 classi nell’anno scolastico 2022/23) nonché incontri rivolti al pubblico sempre con l’intento di divulgare la conoscenza dei fenomeni sismici. La visita del presidente al laboratorio si è conclusa con la visione di una mostra sul rischio sismico con indicazioni sui terremoti, la loro origine, le principali caratteristiche, la distribuzione in Italia e in Emilia-Romagna degli eventi sismici più intensi.