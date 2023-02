Lotta all'abbandono dei rifiuti, centinaia di controlli delle Guardie Ecologiche Volontarie: fioccano le sanzioni

Il 2022 per le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì è stato un anno di grande attivismo. Il corpo di volontari che, in sintonia con la Polizia Locale e il personale di Alea, svolge attività sanzionatoria e di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte dei forlivesi si lascia alle spalle un anno di intenso impegno civico. Complessivamente sono stati effettuati 103 servizi di controllo e notificati 176 verbali per infrazioni al regolamento Atersir.

"La convenzione stipulata con le Gev ci permette di intensificare i controlli sul fronte rifiuti - spiega l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta -. Nel corso del 2022 le Guardie Ecologiche Volontarie hanno effettuato capillari attività di vigilanza sulle principali aree comunali a rischio abbandono rifiuti, con interventi di controllo e informazione preventiva anche in seguito a segnalazioni dei cittadini o del Comune. Tutte le problematiche rilevate durante questi interventi sono state segnalate sia all’amministrazione comunale che alla Polizia Locale".

Il bilancio dell'attività svolta, prosegue Petetta, "ci dà l’idea dell’importanza delle Gev nella diffusione di buone pratiche in materia ambientale. Non solo, le donne e gli uomini che fanno parte di questa organizzazione di volontariato svolgono attività di controllo nei parchi e azioni preziose per la tutela del benessere animale. A titolo personale e a nome di tutta l’amministrazione comunale di Forlì, li ringrazio di cuore e rinnovo piena fiducia nel loro operato".