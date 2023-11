Lotta al bullismo, oltre 46mila tra docenti e studenti per la prima tappa del virtual tour di "Cuori connessi"

È ripartito ad ottobre "Cuori connessi day", il Virtual Tour di "Cuori connessi", il progetto di Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo e per un uso corretto e responsabile della tecnologia. La puntata di apertura della nuova stagione ha affrontato il tema del bullismo omofobico e discriminatorio e ha visto protagonista Santiago, un ragazzo con la passione per la danza che ha vissuto in prima persona queste terribili manifestazioni violente e intenzionali.

Ai 21.000 partecipanti tra studenti e docenti che hanno seguito questo primo appuntamento, se ne sono aggiunti oltre 25.000 per quello successivo in cui è stata protagonista la storia di Aalim, che ha stimolato approfondimenti sull’importanza del confronto e del dialogo. Il progetto rappresenta da 7 anni un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, insieme impegnati a supportare i docenti nel ribadire il ruolo fondamentale della scuola come luogo di educazione e di condivisione per i giovani dove esplorare liberamente le loro identità e creare un ambiente sicuro ed inclusivo per tutti.

La scelta di organizzare tappe in streaming consente di raggiungere un numero sempre più elevato di studenti e insegnanti a cui fornire strumenti di dialogo e stimolare il confronto su reali esperienze di vita vissuta. Tutto condotto e moderato dallo storyteller Luca Pagliari, giornalista e autore dei volumi della collana #cuoriconnessi, giunta al quarto volume in distribuzione gratuita in tutti i punti vendita Unieuro e scaricabile sul sito www.cuoriconnessi.it.

“Il nostro impegno contro il cyberbullismo e per un uso responsabile della tecnologia continua con numerosi appuntamenti a calendario, che accompagneranno tutto l’anno scolastico - dichiara il direttore marketing di Unieuro, Marco Titi -. Siamo orgogliosi della risposta del corpo docente, che cerchiamo di supportare con contenuti utili per riflettere ed approfondire in classe queste tematiche. Il crescente interesse dimostrato dai ragazzi dimostra che parlare il loro linguaggio attraverso le testimonianze dei loro coetanei abilita un confronto vero e diretto. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti, per i quali sono aperte le iscrizioni su

cuoriconnessi.it: 15 novembre "Storia di un padre", 30 novembre "Storia di Sofia", 12 dicembre "Storia di Veronica" e 17 gennaio "Storia di Cristian".