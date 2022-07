Lotta al covid, continuano le prenotazioni per la quarta dose: in Romagna oltre 15mila

Sono 78.047 le prenotazioni fatte in Emilia Romagna per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid dallo scorso 13 luglio. Da allora infatti le prenotazioni sono aperte a tutti i cittadini a partire dai 60 anni di età - una platea di circa 850mila persone - e a quelli con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti, dai 12 anni compiuti in su (quindi nati a partire dal 2010). In Romagna le prenotazioni sono 15.761, così suddivise: 7.095 in provincia di Ravenna, 3.233 in quella di Rimini, 3.034 nel Cesenate e 2.399 nel Forlivese. Complessivamente sono state somministrate complessivamente 10.620.718 dosi; sul totale sono 3.794.999 le persone over 14 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.932.162. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .