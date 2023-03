Lotta alla dipendenza dall'alcol: l'associazione Acat apre il Club 102 alla Casa della Salute di Forlimpopoli

Alla Casa della Salute a Forlimpopoli Acat Romagna aprirà il "Club 102", rivolto a chi ha problemi di dipendenza da alcool. Acat Romagna, associazione alcolisti in trattamento e alcologici territoriali, è un'associazione di volontariato presente sul territorio dal 1997 e aiuta le famiglie che soffrono un disagio dovuto all'uso di bevande alcoliche e sostanze psicotrope. Ai "Club", così vengono chiamati i Centri di incontro, si può partecipare dopo aver fatto un colloquio con il "servitore insegnante" (un volontario debitamente formato e coordinatore della serata), che spiega alcune regole fondamentali fra cui il rispetto dell'anonimato e della riservatezza e le modalità in cui si svolgono gli incontri.

Obiettivo fondamentale del percorso è l’uscita dalle dipendenze da alcool e da altre sostanze e la possibilità di riconquistare la serenità personale e famigliare che l'uso di tali sostanze inevitabilmente compromettono. L’attivazione di questo Club Acat alla Casa della Salute in via Duca D’Aosta 33 avviene in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Forlimpopoli e con l'Ausl Romagna. Gli incontri partono lunedì 6 marzo, sono gratuiti e si svolgono a cadenza settimanale.

"Ringraziamo Acat per l'apertura di questo club che va ad aggiungersi ad altre importanti proposte della nostra Casa della Salute e ringraziamo Asl per avere accolto con entusiasmo la proposta - dichiarano la sindaca Milena Garavini e l’assessora ai Servizi sociaii e Sanità Elisa Bedei -. Queste iniziative ben si sposano con la natura e gli obiettivi della Casa della Salute, che vuol essere un luogo dove i cittadini, sempre di più, si sentono accolti, accompagnati e aiutati non solo nella fase acuta della malattia, ma nell'intero percorso di una vita che, talvolta, purtroppo, può incappare anche nelle dipendenze. Crediamo che il messaggio in questo caso sia fondamentale: ci sono gli strumenti per uscirne e aiutarsi reciprocamente può essere una soluzione per una qualità di vita migliore e un ben-essere diffuso in tutta la famiglia prima e la comunità poi".