Lotto al cancro alla prostata: l'azienda agricola al fianco dello Ior

Nuova iniziativa solidale dell'azienda agricolo "Orto Mio", da anni al fianco dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Recentemente ha partecipato alla Charity Dinner al San Giacomo e alla campagna ‘La prevenzione sta bene a tutte’, dove hanno preso parte tutte le donne di "Orto Mio". Per il mese di novembre invece gli uomini hanno partecipato al movimento ‘Movember’, oltre che alla campagna di Ior ‘Movember – Novembre mese della prevenzione ai tumori maschili’, indossando il baffo viola. La campagna dell’Istituto Oncologico ha affiancato l’evento benefico, favorendo una diagnosi precoce del cancro alla prostata o altre patologie maschili. "Orto Mio" ha anche dato una mano allo Ior per raccogliere fondi per sostenere i lavori di ristrutturazione e umanizzazione del reparto di chirurgia senologica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.