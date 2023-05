Lunedì riapre la Statale Tosco Romagnola tra Rocca e Dovadola

Riapre da lunedì il tratto tra Rocca San Casciano e Dovadola della Statale 67 Tosco Romagnola. Dalle 6 il transito sarà consentito - senza necessità di alcuna autorizzazione - ai mezzi con massa a pieno carico fino a 30 tonnellate e con lunghezza fino a 9 metri. Lungo il percorso saranno presenti dei sensi unici alternati regolati da impianto semaforico. Raccomandiamo pertanto massima attenzione, prudenza e di procedere a velocità limitata nei punti più critici.

“Ringraziamo le numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia ed il personale Anas che in questi giorni hanno lavorato incessantemente per consentire la riapertura di questa nostra fondamentale via di comunicazione, afferma il sindaco Pier Luigi Lotti. Lunedì prossimo riprenderanno inoltre regolarmente le attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Rocca San Casciano.

Per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado di Forlì segnaliamo che da lunedì, con l'apertura della strada statale 67, riprenderà anche il servizio di trasporto pubblico offerto da Start Romagna. La partenza del bus da Rocca San Casciano è prevista alle ore 7:05, con arrivo al Punto Bus di Forlì alle ore 7:55 (ritorno con partenza dal Punto Bus di Forlì alle ore 13:20 e arrivo a Rocca San Casciano alle ore 14:10). La prossima settimana il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti avverrà per tutto il paese: lunedì: umido e carta; giovedì umido; e venerdì plastica.