Madonna del Fuoco, raccolta rifiuti: sportelli Alea ed EcoCentri chiusi

In occasione della Festività della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, gli sportelli degli uffici di Alea Ambiente in via Golfarelli a Forlì saranno chiusi al pubblico nella giornata di giovedì. In città inoltre, sospenderanno il servizio l’Ecobus e gli EcoCentri di via Mazzatinti e di via Isonzo: sarà in ogni caso possibile rivolgersi ai centri di raccolta negli altri comuni che saranno aperti ai consueti orari. Per le variazioni alla raccolta porta a porta si consiglia di consultare l’EcoCalendario, disponibile anche tramite la App Alea Ambiente e il sito internet www.alea-ambiente.it