Maltempo, blackout nella zona di Ridracoli. Enel interviene con un gruppo elettrogeno

Black out in un’area del territorio comunale di Santa Sofia a causa del maltempo che si è abbattuto nella nottata tra sabato e domenica. “E’ venuta a mancare l'energia elettrica nell'area tra Isola-Biserno-Ridracoli e nella zona del passo del Carnaio - aggiorna il sindaco Daniele Valbonesi -. Nel primo caso la situazione è piuttosto seria a causa di un taglio della rete elettrica in un attraversamento del fiume Bidente (si tratta di 3 cavi interrotti). Visto che i tempi di intervento saranno piuttosto lunghi, Enel sta intervenendo montando un gruppo elettrogeno che possa alimentare tutte le utenze. Probabilmente ci vorrà qualche ora perché possa tornare l'alimentazione nei contatori. Per quanto riguarda l'area del passo del Carnaio si tratta di guasti piccoli e localizzati sui quali Enel sta intervenendo”.