Medicina, primo giorno di esercitazione di anatomia microscopica per gli studenti del secondo anno

Primo giorno di esercitazione di anatomia microscopica per gli studenti iscritti al secondo anno del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Alma Mater. "L'aula 21 del Teaching Hub del Campus di Forlì - spiega la professoressa Irene Faenza ,docente di Anatomia al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Forlì e coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in Medical biotechnology dell' Università di Bologna - è stata allestita con 15 microscopi e con un microscopio ad altissima risoluzione che il docente utilizza per la spiegazione delle immagini di tessuti e organi che gli studenti devono imparare a riconoscere ed analizzare".

"Le lezioni vengono seguite anche da remoto grazie al fatto che il microscopio del docente è dotato di telecamera ed è connesso in rete - chiarisce -. I 95 studenti iscritti al secondo anno sono stati suddivisi in gruppi in modo che ognuno di loro abbia la possibilità di imparare ad usare il microscopio individualmente e ad analizzare il tessuto. Lo scorso anno per motivi legati all'emergenza pandemica non è stato possibile frequentare i laboratori di anatomia microscopica da parte degli studenti ma quest'anno, grazie al green pass e alle norme di distanziamento abbiamo potuto dare il via ad un'altra attività. Presto gli studenti cominceranno anche i laboratori di biochimica e di fisiologia ubicati al padiglione Valsalva dell'ospedale Morgagni-Pierantoni".