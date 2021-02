Meldola, piantato un melograno per la Giornata Mondiale contro il cancro infantile

Il Comune di Meldola ha piantato un albero di melograno al Parco delle Fonti aderendo alla campagna "Diamo radici alla speranza" promossa da Fiagop, la Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica Onlus, e Chilhood Cancer International Europe in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infanfile e sostenuta nel nostro territorio dall'Associazione Arop. Fino al 28 febbraio sarà possibile recarsi al Centro Trasfusionale più vicino per donare ai bambini e agli adolescenti in cura in oncoematologia pediatrica una sacca di sangue, plasma e piastrine #unasaccadibene.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini nel comunicare l'adesione dell'amministrazione comunale a questa iniziativa, esprimono "un sentito ringraziamento alle associazioni promotrici e alle famiglie meldolesi che portano avanti queste iniziative nel nostro territorio, sensibilizzando la comunità verso un tema così delicato".