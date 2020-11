Mercato, ripartenza in totale sicurezza. Il sindaco: "Nessun episodio di assembramento"

Ripartenza in totale sicurezza per il mercato ambulante di Forlì. Banchi in Piazza Saffi, Piazzale del Duomo e Piazza Cavour, escluso il tratto di Via delle Torri e Via Orselli. "Ringrazio tutti gli uffici del Comune, le associazioni di categoria e gli stessi ambulanti per la serietà e il rispetto con cui hanno affrontato la delicata ripartenza del nostro mercato extralimentare - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Una ripartenza avvenuta nella formula straordinaria delle tre piazze e nel rispetto assoluto delle indicazioni contenute nella penultima ordinanza regionale".

"Grazie al lavoro di squadra delle scorse settimane e al profondo senso di responsabilità degli operatori, tutto si è svolto in serenità - prosegue il primo cittadino -. La perimetrazione delle tre aree, l'individuazione di varchi di accesso separati da quelli di uscita e la presenza di un sistema di sorveglianza privata all'interno dei banchi di vendita hanno garantito lo svolgimento dell'attività di commercio in forma ambulante nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti. Un ringraziamento particolare infine lo rivolgo all’assessorre al decentramento, Andrea Cintorino, la cui disponibilità al dialogo e al confronto non è mai venuta meno".

Foto di archivio