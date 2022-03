Mezz’ora per la pace: anche a Meldola si prega per la pace in Ucraina

Anche a Meldola si prega per la pace in Ucraina. Lunedì, alle 20.30, primo giorno della Quaresima ortodossa, in piazza Orsini, davanti al Comune, è previsto un momento di riflessione e preghiera proposto dal parroco don Enrico Casadio, con il coinvolgimento della comunità ortodosso-rumena della val Bidente guidata da padre Giorgio Marian. A tutti i partecipanti alla “Mezz’ora per la pace”, sarà consegnato un lumino.

Interverrà anche il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. L’evento religioso di lunedì segue di pari passo la raccolta di generi di prima necessità per il popolo ucraino avviata sabato dalla Caritas di Meldola e dalla Comunità Cristiana Meldolese: nelle chiese cittadine di San Nicolò, San Francesco e San Cosimo, aperte tutti i giorni dalle 8 alle 19, sono stati allestiti tre punti di raccolta, dove è possibile portare alimenti a lunga conservazione, non deperibili, o fare offerte in denaro.

Nella Farmacia Comunale di piazza Orsini è attivo un punto di raccolta medicinali, presidi sanitari, latte in polvere. L'amministrazione comunale e il consiglio di amministrazione dell'istituzione ai servizi sociali Davide Drudi hanno scelto di contribuire donando latte in polvere, bende auto bloccanti e garze sterili per medicazioni. Per tutti i cittadini che vorranno donare medicinali e presidi sanitari sarà applicato un 10% di sconto sull'acquisto dei prodotti da donare. Tutti i materiali raccolti saranno consegnati al Comitato Lotta contro la fame nel mondo da dove partiranno gli aiuti diretti in Ucraina.