Mezzi all'opera a bordo della via Emilia: partiti i lavori per la rotonda di Panighina

Macchine operatrici all'opera a bordo della via Emilia, a Panighina. Sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione della rotonda che andrà ad eliminare il semaforo ancora attivo. La sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, attraverso un post pubblicato su Facebook ha replicato indirettamente alle osservazioni di Barbara Asioli, capogruppo di Bartnora, parlando di "informazioni inesatte" e "interpretazioni fantasiose". L'esponente dell'opposizione aveva chiesto lumi circa il ritardo dell'inizio dei lavori. Nell'annuncio sull'apertura del cantiere, il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, ha specificato che per “i prossimi due mesi non si lavorerà sulla strada, ma ai lati sulle interferenze, da aprile il cantiere entrerà nel vivo e dopo poche settimane sarà operativa la rotonda con lo spegnimento del semaforo".

Il cantiere

La rotatoria sostituirà il semaforo e porterà significativi vantaggi nella gestione del traffico, considerata l’alta percorrenza della strada, ed una maggior sicurezza con una conseguente riduzione di incidenti, specie nelle ore notturne quando il semaforo non è in funzione. L’investimento complessivo è di 1,32 milioni euro, di cui 1,2 milioni finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, mentre la Provincia ha stanziato 120mila euro di fondi propri.

La rotonda avrà un diametro esterno di 60 metri e sarà caratterizzata da ingressi a due corsie sulla via Emilia e uno singolo sulle altre due vie provinciali (Provinciale 65 “Cesena-Bertinoro” e Proviniale 5 “Santa Croce”). Oltre alla Provincia e alla Regione Emilia-Romagna, gli enti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono: il Consorzio di Bonifica della Romagna per la modifica della rete esistente di scolo delle acque che attualmente scorre sotto la sede stradale, il gestore della pubblica illuminazione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Anas, in quanto proprietaria della via Emilia, con la quale è stata sottoscritta una Convenzione regolante i rapporti tra gli enti coinvolti nell’opera.