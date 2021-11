Modigliana celebra il 77esimo della Liberazione: "Testimonianze per tenere vivo il ricordo"

Verrà ricordata domenica la liberazione di Modigliana dal nazifascismo. "Una giornata importante, con la quale vogliamo mantenere vivo il ricordo di una Comunità che ha partecipato attivamente al movimento di Liberazione e che il 16 ottobre del 1944, un mese prima di essere liberata, subì un gravissimo bombardamento in cui persero la vita 39 persone ed altrettante rimasero ferite - afferma il sindaco Jader Dardi -. Per invitare i cittadini a partecipare alle celebrazioni che terremo alle ore 10,30, in Sala Bernabei (Modigliana – Piazza G. Matteotti n. 5), abbiamo voluto riprendere un passaggio significativo riportato nel manifesto che fu affisso dopo la Liberazione di Modigliana del 14 novembre 1944 e che è conservato nella sede comunale: Con lo stesso spirito unitario ed i valori ideali che animarono la Resistenza ricordiamo oggi la ricorrenza della Liberazione di Modigliana |...|. Questo evento che senza retorica si può ben chiamare storico, chiudeva un ventennio di dittatura fascista che aveva portato l’Italia alla catastrofe morale e materiale. La Liberazione era la conclusione vittoriosa di una lotta che prima i martiri poi i patrioti, i combattenti della libertà, uniti nelle file dell’antifascismo e in quelle del movimento di liberazione, avevano affrontato in nome della fraternità, della giustizia, e della libertà. Oggi nell'Italia libera ricordiamo per le giovani generazioni questi eventi. |...|".

"Daremo spazio ad interventi e testimonianze per tenere vivo il ricordo e contribuire a trasmettere la consapevolezza di quanto siano importanti i valori della democrazia che il nostro Paese ha conquistato al prezzo di tanti sacrifici - prosegue il sindaco -. Dopo la testimonianza del signor Vittorio Montanari, fratello di tre bambini che persero la vita nel bombardamento del 16 ottobre del 1944, interverranno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Modigliana con letture sul tema. Seguiranno poi gli interventi della signora Bruna Tabarri, con una testimonianza a ricordo di Andrea Gualdi, partigiano della Brigata Corbari e la consegna al Museo Civico Don Giovanni Verità, del materiale storico appartenuto al partigiano; Filippo Bruno consegnerà al Museo Civico della Città, copia delle lettere di Silvio Corbari, conservate in un calamaio rinvenuto nel corso di un intervento di ristrutturazione della sua abitazione. Seguirà l’intervento di Maria Giorgini, Segretaria della Cgil di Forlì, sindacato che ha subito l’assalto della violenza neofascista e quindi l’intervento di Guido Ceroni, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna".