Modigliana, nuovo abito per le abitazioni col bonus facciate e 110%: tanti cantieri in paese

Nuovo abito per le abitazioni di Modigliana. "Anche grazie gli incentivi previsti per il recupero edilizio sono partiti molti cantieri che permetteranno la riqualificazione di molti edifici - spiega il sindaco Jader Dardi -. È quello che sta avvenendo a Modigliana come nel resto del Paese: da inizio anno, nel nostro comune, sono state rilasciate circa cento pratiche per autorizzazioni di interventi edili, 26 interventi per il bonus facciate e 110%. Interventi certamente sostenuti dagli incentivi fiscali, ma utili e necessari a riqualificare il patrimonio edilizio".

"Siamo di fronte ad un settore economico che, proprio in conseguenza degli incentivi, subisce però anche una distorsione nei prezzi delle materie prime e nei tempi di esecuzione - conclude il primo cittadino -. Penso che occorra certamente intervenire per regolamentare meglio un settore così importante come quello delle edilizia e mi auguro che gli incentivi possano essere prorogati dalla legge finanziaria per non alterare il costo delle materie prime e permettere una corretta programmazione degli interventi di recupero edilizio di cui abbiamo bisogno".