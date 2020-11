Comune in lutto, è morto il funzionario Giorgio Cantelli. Zattini: "Scomparsa che ci lascia attoniti"

Lutto in Comune a Forlì. Si è spento il funzionario comunale Giorgio Cantelli. "La notizia della sua improvvisa scomparsa ci lascia attoniti e senza parole - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Per lungo tempo è stato un punto di riferimento amministrativo delle Circoscrizioni e negli ultimi anni, dopo la riforma nazionale che ha portato alla fine del sistema circoscrizionale nelle città di medie dimensioni, era impegnato nella gestione dello Sportello unico delle attività produttive".

"Attivo anche nella Polisportiva comunale, Giorgio Cantelli non ha mai fatto mancare il suo apporto al mondo del volontariato e alle varie forme di cittadinanza attiva - ricorda il primo cittadino -. Lo ricordiamo tutti con affetto e stima, come persona dedita al lavoro, garbata e dai modi cortesi. A nome dell'Amministrazione comunale di Forlì, in questo momento di profondo dolore, esprimo alla moglie, alle figlie e ai familiari i sentimenti di cordoglio e vicinanza, unendo in questo abbraccio tutti i colleghi e gli amici".