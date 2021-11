Natale, serie di iniziative per incentivare lo shopping: torna la sosta gratis tutti i pomeriggi

Sosta gratuita in centro a Forlì nel periodo natalizio. E' l'iniziativa dell'amministrazione comunale per incentivare l’acquisto di prodotti e la frequentazione degli esercizi commerciali e locali pubblici. “Dal primo dicembre al 6 gennaio la sosta a pagamento nel centro storico (nelle cosiddette righe blue) sara gratuita dalle ore 13.00 dal lunedi al sabato - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Ma non e tutto. Per favorire lo shopping natalizio e portare i nostri cittadini in centro, abbiamo deciso che dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, una porzione del piano superiore del parcheggio interrato G. da Montefeltro verra aperta al pubblico e che fino al 31 dicembre 2022 gli abbonamenti al bike sharing saranno gratuiti con validita 12 mesi per tutti i cittadini che ne facciano richiesta”.