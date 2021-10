Negozi, uffici e tre appartamenti: l'ex palazzo Carisp non trova l'acquirente giusto, "E' un vero affare"

Nel centro storico di Forlì vari palazzi di pregio sono in vendita. Uno di questi è il palazzo Ex Cassa di Risparmio con affaccio su piazza Saffi e un lato su corso Diaz. Si tratta del Palazzo del Podestà, un edificio del 1460 circa, con due palazzi annessi, per un totale di 1650 metri quadrati. A trattare la vendita è l'agenzia Immobiliare Italia, conosciuta come Agenzia Gambi. L'edificio di gran pregio, in vendita da 4 o 5 anni, non ha ancora trovato l'acquirente giusto.

Un po' probabilmente per il prezzo iniziale, di quasi 3 milioni di euro, (attualmente è stato dimezzato) e poi perché è un edificio comunque impegnativo, chi lo acquista deve già immaginare come utilizzarlo. "E' la somma di tre palazzi - spiega Mario Piovaccari - Al piano terra, di 200 metri, c'era l'ex Cassa di Risparmio. Poi ci sono tre negozi e ai piani superiori locali a uso uffici. Ci sono anche tre appartamenti di pregio che si affacciano in corso Diaz e in piazza Saffi con dei deliziosi balconcini".

E' un pezzo storico molto interessante, con una posizione unica e una metratura molto interessante, soprattutto per un gruppo di professionisti che puntano ad avere uffici centrali e di gran prestigio. Avendo abbassato il prezzo il palazzo ultimamente è diventato interessante e appetibile anche per investitori fuori provincia. "Chiamano anche da fuori - spiegano dall'agenzia - L'ultimo a chiamare è stato un genovese. In città grandi, come Roma, Firenze o la stessa Genova, palazzi del genere non si trovano o se si trovano costano tre volte tanto. E' un vero affare per chi ha in previsione di utilizzarlo in modo produttivo".