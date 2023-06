Numerosi relatori da Forlì per il decimo convegno malattie autoimmuni rare

Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, ospiterà il decimo convegno "Malattie Autoimmuni Rare" organizzato da Amar - Associazione Malattie Autoimmuni Rare. Abbadia San Salvatore è la località dove era nato e cresciuto il dottor Nello Coppi socio fondatore e primo presidente di AMAR, già direttore del centro servizi Technè di Forlì-Cesena. E' deceduto nel 2020 e la realizzazione di questo convegno è legata al desiderio che lui aveva sempre espresso. Dal 2008 presidente di Amar e promotore dell' attuale Convegno è il dottor Pino Gino Perini. Nato a Corniolo di S.Sofia e residente a Forlì, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'università di Firenze, con Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Laboratorio) presso l'università di Firenze. Successivamente si è specializzato in Medicina Interna presso l'università di Parma e già dirigente Medicina Interna e Alta Professionalità in Reumatologia all'Ausl

di Forlì. È inoltre Presidente del Comitato consultivo misto dell'Irst di Meldola in rappresentanza dell'Associazione mutilati e invalidi civili ( Anmic). Inoltre il dottor Pino Gino Perini è anche componente del Ccrq, il Comitato Regionale per la qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino, con sede a Bologna presso l'assessorato della Regione Emilia Romagna. E' stato presidente del Ccrq fino al 2022. Il decimo Convegno di Malattie Autoimmuni Rare rientra nella finalità dell'Associazione Amar, costituitasi a Forlimpopoli nel 2004 da otto soci fondatori, uno dei quali fu proprio il dottor Perini, finalità statutarie che si prefiggono di divulgare informazioni scientifiche tramite convegni, seminari e corsi di educazione sanitaria, di assistenza psicologica e di sostegno a persone affette da malattie rare. Il dottor Pino Gino Perini è stato allievo del Professore Miescher, noto e stimato a livello mondiale, fin da quando il Professore intorno al 1994 diede vita ad un Centro di Malattie Autoimmuni Rare nello Stato della Repubblica di San Marino. Il dottor Perini a quei tempi entrò a far parte dell'Equipe del Professor Miescher che subito gli riconobbe le spiccate qualità di tipo sia umane e sia professionale, fino ad indicarlo negli anni successivi, come suo degno sostituto nel presidiare e organizzare i futuri Convegni sulle Malattie Autoimmuni Rare. Amar - ODV è l'associazione di riferimento delle malattie rare autoimmuni ed è stata iscritta al numero 118 del Registro Provinciale delle associazioni di volontariato della provincia di Forlì-Cesena il 20 luglio 2004. È registrata inoltre al Centro nazionale Malattie Rare dell' Istituto Superiore di Sanità col numero identificativo 0812.

Il Comitato Direttivo di Amar è composto dal Presidente Pino Gino Perini di Forlì, dal vicepresidente Riccardo Coppi di Forlì, dalla segretaria Miriana Sabbatini di Forlì, da Marilena Gregori di Forlì, da Francesco Pretolani di Meldola, da Vinnico Sabbatini di Forlì e da Mirko Scarpa di Faenza. I relatori presenti e partecipanti sono Filippo Brighina(Palermo), Quinto Cappelli (Portico di Romagna), Riccardo Coppi (Forlì), Ferrari Paola (Milano), Roberta Fetti (Forlì), Francesco Girelli(Forlì), Susanna Guttmann (RSM), Stefano La Greca(Forlì), Maurizio Leardini (Rimini), Giuseppa Mira (Agrigento), Maria Concetta Nanni (Forlì), Alejandra Ossandon (Roma), Pino Gino Perini (Forlì), Fabio Pieraccini (Forlì), Fabio Riello (Siena), Pierangela Rubino (Parma), Domenica Taruscio (Roma), Sara Tomassetti (Firenze), Nicola Ungaro (Parma) e Loretta Zambianchi (Forlì).

Il Convegno che si aprirà il 30 giugno 2023 e che si svolgerà ad Abbadia San Salvatore fino al primo luglio è gratuita ed è rivolto a medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri, assistenti sociali, operatori del volontariato socio-sanitario, malati e a tutta la popolazione. La novità di questo decimo Convegno consiste nella possibilità di un collegamento in remoto con Zoom, in modalità interattiva tramite pv, Mac, iPad e Android. Contattando la segreteria all'email oriella.perini@gmail.com e prenotando entro le ore 12 del giorno mercoledì 28 giugno si potrà ricevere il link di accesso. Info: Segreteria Organizzativa Amar- dottoressa Miriana Sabbatini. Cell: 347.6962002 / Fax 0543. 750555. / E- mail mirianasabbatini@gmail.com oppure www.associazioneamar.org.