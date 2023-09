La nuova 'bottega e cucina' a conduzione familiare nel cuore della città: "Un posto in cui sentirsi a casa"

Un po’ bottega e un po’ cucina. Ha inaugurato da pochi giorni il nuovo locale nel cuore del centro storico che combina la piccola ristorazione e la “bottega” in cui fare la spesa: dalla frutta alla verdura a km0, dai formaggi agli affettati e salumi, dalle marmellate fatte in casa ai prodotti più ricercati, passando per birre e vini del territorio. E’ la “Bottega dei Diaz”, nell’omonimo corso al civico 118.

E’ la nuova avventura “famigliare” di Elisa Petrini e Alessandro Zoli, marito e moglie, accompagnati dal figlio Nicola e da uno staff carico di passione e entusiasmo. “L’idea ci è venuta due anni fa - raccontano Elisa e Alessandro - e finalmente siamo riusciti a realizzarla. Vorremmo ricreare un luogo in cui le persone possono sentirsi a proprio agio, in cui possono sentirsi ‘a casa’ e trovare gusto e qualità dei prodotti e delle nostre preparazioni, alla base delle quali c’è una grande ricerca”.

Le materie prime, frutta e verdura, arrivano direttamente dalle aziende agricole del territorio, e seguono rigorosamente il concetto di stagionalità. Poi c’è il pane fresco, ci sono i prosciutti e i formaggi e il banco gastronomia. Il locale è aperto dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 21, chiuso il martedì pomeriggio. “Si parte facendo la spesa, insomma, e si può proseguire con un pranzo “veloce” con minestre fatte in casa e secondi, e poi dal pomeriggio ci si può fermare per un apericena, gustando vini e prodotti di nicchia.

“Abbiamo deciso di metterci in gioco con questa nuova avventura e di investire nel nostro bel centro storico - raccontano i titolari, che vivono a Meldola - per portare vita e allegria in un una via storica che amiamo molto. Ci metteremo tutta la nostra passione per offrire ai clienti relax e cibi di qualità, ma una cosa è certa, da noi troveranno sempre un sorriso”.