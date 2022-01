Tamponi, novità alla Fiera: sarà attivata una linea solo per i bimbi delle elementari

Da martedì alla Fiera di Forlì verrà attivata un’ulteriore linea per i tamponi, dedicata solo agli studenti delle scuole primarie. Le auto potranno entrare da un'entrata separata, dal drive principale (posto sul retro della Fiera) e i bambini eseguiranno il tampone scendendo dal veicolo, accompagnati da un genitore. La linea tamponi sarà aperta sette giorni su sette, dalle 14 alle 19, non ad accesso libero. L’igiene pubblica "ringrazia per questa attivazione la collaborazione fornita dalla Fiera di Forlì e dal personale volontario della Protezione Civile".

Sempre da martedì, in via sperimentale, verrà riaperto anche il drive through di Santa Sofia, in piazzale Karl Marx. Il servizio, non sarà ad accesso libero, ma solo su prenotazione dell'Igiene Pubblica e riguarderà esclusivamente le scuole primarie, con orario dalle 7,30 alle 9, 30. Le giornate saranno definite di volta in volta in base alle positività riscontrate nelle classi. "Si richiede agli utenti di rispettare sempre l'orario dell'appuntamento", informa l'Ausl Romagna.