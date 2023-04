Open Week sulla salute della donna: al Morgagni-Pierantoni esami, consulti e incontri gratuiti

in occasione dell’Open Week sulla Salute della Donna promossa dal 17 al 22 aprile da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, l’Ausl Romagna apre le porte degli ospedali con i Bollini Rosa promuovendo una serie di servizi, visite, esami, consulenze, colloqui gratuiti e incontri. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la cura al femminile, sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica, nonché ogni problematica di salute al femminile. Sono diverse le iniziative in programma all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA - Venerdì 21 aprile, dalle 10 alle 12, cono previsti colloqui telefonici individuali. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

CARDIOLOGIA - Martedì 18 aprile dalle 14:30 alle 18 sono in programma colloqui telefonici individuali. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

VIOLENZA SULLA DONNA - L'atrio del Padiglione Morgagni ospita una mostra artistica per il contrasto alla violenza con i contributi artistici dell'Istituto Scolastico Ruffilli di Forli da lunedì 17 a sabato 22 aprile, dalle 8 alle 18. Ci sarà anche un banchetto informativo martedì 18 aprile, dalle 9 alle 12, con la presenza di un medico di Pronto Soccorso, un infermiere, una psicologa e un medico ginecologo del consultorio. Dal 17 al 22 aprile “Well-Fare: Rete per le Donne" organizza una banchetto informativo finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi "Well-Fare: Rete per le donne".

UROLOGIA - Giovedì 20 aprile dalle ore 18 alle 19.30, nel Salone comunale Comune di Forlì (50 posti), ci sarà un incontro promosso dall’Unità operativa Urologia, dal titolo "Disfunzioni Minzionali nella Donna".

DIABETOLOGIA - Giovedì 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il Servizio di Diabetologia, Padiglione Allende, Secondo piano, Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì, è in programma la misurazione della glicemia e colloqui individuali con il diabetologo. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle 10 alle 13, fino ad esaurimento posti.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO - Martedì 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, presso gli ambulatori di Endocrinologia (primo piano, Padiglione Morgagni), sono previsti esami ecografici alla tiroide. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti., fino ad esaurimento posti.

REUMATOLOGIA - Giovedì 20 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30, presso Ambulatorio di Reumatologia (Padiglione Morgagni, primo piano), sono previsti esami gratuiti periungueale per screening alle mani ed ecografie muscoloscheletrica. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti. Giovedì 20 aprile inoltre dalle 9.30 alle 11.30, sulla piattaforma Zoom, ci sarà l'incontro "Reumatologia e Donna". Per partecipare consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

PREVENZIONE ONCOLOGICA - Mercoledì 19 e Giovedì 20 aprile dalle 8 alle 17.30, ci sarà un banchetto informativo sul percorso senologico, con la distribuzione di materiale informativo presso i locali della Prevenzione Oncologica – Piano Terra – Ingresso Padiglione Vallisneri.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA - Venerdì 21 aprile dalle ore 14.30 alle 16.30 sono fissati colloqui telefonici individuali con il ginecologo su prevenzione del carcinoma cervicale e infezione da Hpv. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.