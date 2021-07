Pagamenti alle imprese fornitrici: il Comune di Forlì è sempre più virtuoso

Vengono infatti impiegati in media 15,20 giorni, 14,8 in meno rispetto agli obblighi di legge

Il Comune di Forlì è sempre più virtuoso per quanto concerne i pagamenti alle imprese fornitrici. Vengono infatti impiegati in media 15,20 giorni, 14,8 in meno rispetto agli obblighi di legge. "Tutte le pubbliche amministrazioni sono infatti tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento - afferma l'assessore al bilancio, Vittorio Cicognani -. Il dato del Comune di Forlì, per il secondo trimestre del 2021, è ancora più performante di quello degli scorsi mesi".

"In un momento così difficile per il nostro Paese a causa del Covid, offrire la certezza di un pagamento di servizi e forniture in tempi così brevi è un segnale davvero importante per le nostre imprese - conclude Cicognani -. A nome di tutta l’Amministrazione di Forlì mi preme ringraziare tutti i dirigenti, i funzionari e il personale addetto del nostro Comune per questo grande risultato. Anche questo vuol dire "fare squadra" a servizio della comunità".